Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09150

После обеда депутаты Сумского горсовета не смогли собраться

Сегодня, 27 марта, проходило первое пленарное заседание очередной сессии Сумского горсовета.

В повестке дня было более 170 вопросов. Около 130 рассмотрели, в основном пакетами. Осталось больше 30, однако после обеденного перерыва депутаты не собрали кворум. В зале зарегистрировались 20 депутатов (нужно 22 минимум). Хотя фактически в зале было всего 16 народных избранников. Не было в том числе и мэра Сум, который сначала предлагал устроить 40-минутный перерыв, но затем решил сделать часовой. Но и через полчаса после назначенного срока и сам не пришел.

Следующее пленарное заседание решили проводить 3 апреля.

Политика Сессия горсовета Сумской горсовет

По тематике

27.12.2018 13:34

Сумские депутаты приняли обращение по поводу выведения из города областных предприятий

Сегодня, 27 декабря, на сессии Сумского горсовета рассмотрели проект решения «Об обращении к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Генеральной прокуратуре...

В Сумах сессия горсовета началась без системы «Рада» (трансляция)
27.12.2018 12:33

В Сумах сессия горсовета началась без системы «Рада» (трансляция)

Сегодня, 27 декабря, в Сумах проходит внеочередная сессия Сумского горсовета....

28.11.2018 16:12

В Сумах хотят переформатировать депутатские комиссии

С Нового года депутаты хотят переформатировать горсовет....

09.10.2018 13:34

Мэр Сум неожиданно созвал внеочередную земельную сессию горсовета

10 октября состоится внеочередная сессия Сумского городского совета....

Сумские депутаты не сумели собраться на сессию после обеда
26.09.2018 14:08

Сумские депутаты не сумели собраться на сессию после обеда

После перерыва в заседании сессии Сумского горсовета, объявленного мэром Александром Лысенко, депутаты так и не смогли собраться вновь....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.