После обеда депутаты Сумского горсовета не смогли собраться

В повестке дня было более 170 вопросов. Около 130 рассмотрели, в основном пакетами. Осталось больше 30, однако после обеденного перерыва депутаты не собрали кворум. В зале зарегистрировались 20 депутатов (нужно 22 минимум). Хотя фактически в зале было всего 16 народных избранников. Не было в том числе и мэра Сум, который сначала предлагал устроить 40-минутный перерыв, но затем решил сделать часовой. Но и через полчаса после назначенного срока и сам не пришел.
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