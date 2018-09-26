После обеда депутаты Сумского горсовета не смогли собраться Сегодня, 27 марта, проходило первое пленарное заседание очередной сессии Сумского горсовета.

В повестке дня было более 170 вопросов. Около 130 рассмотрели, в основном пакетами. Осталось больше 30, однако после обеденного перерыва депутаты не собрали кворум. В зале зарегистрировались 20 депутатов (нужно 22 минимум). Хотя фактически в зале было всего 16 народных избранников. Не было в том числе и мэра Сум, который сначала предлагал устроить 40-минутный перерыв, но затем решил сделать часовой. Но и через полчаса после назначенного срока и сам не пришел.

Следующее пленарное заседание решили проводить 3 апреля.