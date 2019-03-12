В Белополье заработала коммунальная радиостанция Белопольское районное радио «ВИР» с марта вышло в ФМ-эфир.

На частоте 90,5 МГц заработало Белопольское районное радио «ВИР». Местная радиокомпания имеет 4 часа собственного вещания. Остальное время - ретрансляция программ Радио «Промінь».

Руководитель радиостанции Надежда Сазонова одна из первых в области поддержала инициативу Национального совета о создании Радио громад и воспользовалась возможностью для перехода на ФМ-формат. Несмотря на определенные трудности с финансированием и приобретением оборудования, в Белополье все же удалось построить локальную ФМ-станцию и начать вещание в установленные законом сроки.

Мониторинг покрытия зафиксировал, что позывной «Говорит Белополье» слышно почти в Сумах, сообщила представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.