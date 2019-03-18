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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:33190

В Шостке легковушка столкнулась с КамАЗом

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 27 марта, около 12.30, в микрорайоне Капсюль.

Возле школы № 4 автомобиль ВАЗ столкнулся с КамАЗом. Капот легковушки оказался под грузовиком. Водителя ВАЗа увезла «скорая помощь». На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются, пишет Шостка.info.

Право Дтп Шостка

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