Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02234

У Сумах триває фестиваль українського кіно

29 березня у міській галереї о 17:00 відбудеться перегляд мелодрами 2017 року «Стрімголов».

За сюжетом, Антон, музикант-вундеркінд, що не впорався з покладеними на нього сподіваннями, повертається додому після двох років навчання у Швейцарії і піврічного лікування алкогольної залежності в психоневрологічному диспансері під Києвом. Його дідусь, людина суворих принципів, вивозить хлопця в село, далеко від принад великого міста. Одного разу Антон зустрічає Катю, яка, як і він, намагається знайти своє життя в житті. Вона незабаром має поїхати до Берліна разом із своїм хлопцем Йоганном, німецьким фотожурналістом, з яким вона познайомилася під час подій на Майдані. Однак її зустріч з Антоном приносить новий імпульс у її життя і глибоко впливає на них обох…

Вхід вільний.

Досуг Кино

По тематике

У Сумах вперше пройде кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно»
05.03.2019 08:05

У Сумах вперше пройде кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно»

Завтра в Агенції промоції «Суми» стартує фестиваль «Нове українське кіно»....

Сумчан запрошують переглянути фільм про Легіон Січових Стрільців
01.11.2018 10:33

Сумчан запрошують переглянути фільм про Легіон Січових Стрільців

Агенція промоцій «Суми» запрошує містян сьогодні на перегляд документального фільму «Легіон. Хроніка Української Галицької Армії 1918-1919 років»....

У суботу сумчан запрошують на Ніч українського кіно
07.09.2018 17:53

У суботу сумчан запрошують на Ніч українського кіно

У суботу, 8 вересня, центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка та її читацький клуб «Кіно–диск» проводить акцію «Ніч українського кіно»....

Сумчан запрошують на Ніч українського кіно
05.09.2018 10:26

Сумчан запрошують на Ніч українського кіно

У суботу, 8 вересня, центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка та її читацький клуб «Кіно–диск» проводить акцію «Ніч українського кіно»....

В Сумах стартует фестиваль европейского кино
01.08.2018 08:05

В Сумах стартует фестиваль европейского кино

1 августа в Сумах начинается второй Фестиваль европейского кино, который приглашает зрителей на бесплатные киноклубные показы....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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