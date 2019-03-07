Василевка в Сумах без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 150 мм по ул. Мирошниченко, 1 сегодня, 27 марта прекращено водоснабжение домов по ул. Мирошниченко, ул. Остапа Вишни, ул. Павла Тычины.
После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении в оды 27 марта в центре Сум....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 11 марта...
КП «Горводоканал» сообщает об аварийно-ремонтных работах по проспекту Михаила Лушпы в Сумах....