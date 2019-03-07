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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06187

Василевка в Сумах без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в районе Василевка.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 150 мм по ул. Мирошниченко, 1 сегодня, 27 марта прекращено водоснабжение домов по ул. Мирошниченко, ул. Остапа Вишни, ул. Павла Тычины.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

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