Василевка в Сумах без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в районе Василевка.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 150 мм по ул. Мирошниченко, 1 сегодня, 27 марта прекращено водоснабжение домов по ул. Мирошниченко, ул. Остапа Вишни, ул. Павла Тычины.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.