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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27141

Сумские самбисты отличились в Харькове

В Харькове прошел Всеукраинский турнир по самбо «Весна» памяти заслуженного тренера Украины Евгения Тешера.

В соревнованиях приняли участие 386 спортсменов из 13-ти регионов нашей страны. Среди призеров были и представители Сумщины.

Первое место завоевала Ангелина Кулакова (2007-2008 г.р., 34 кг), Егор Колодяжный (2005-2006 г.р., 32 кг)

Второе место – Валерия Вальченко (2007-2008 г.р., 29 кг), Мария Самбур (2007-2008 г.р., 43 кг), Ангелина Мандрыка (2007-2008 г.р., 47 кг), Алина Смирнова (2007-2008 г.р., 55 кг)

Третье место – Дмитрий Меша (2005-2006 г.р., 38 кг), Кирилл Книга (2005-2006 г.р., 71 кг).

Спорт Самбо

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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