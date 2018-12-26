Сумские самбисты отличились в Харькове

В соревнованиях приняли участие 386 спортсменов из 13-ти регионов нашей страны. Среди призеров были и представители Сумщины.
Первое место завоевала Ангелина Кулакова (2007-2008 г.р., 34 кг), Егор Колодяжный (2005-2006 г.р., 32 кг)
Второе место – Валерия Вальченко (2007-2008 г.р., 29 кг), Мария Самбур (2007-2008 г.р., 43 кг), Ангелина Мандрыка (2007-2008 г.р., 47 кг), Алина Смирнова (2007-2008 г.р., 55 кг)
Третье место – Дмитрий Меша (2005-2006 г.р., 38 кг), Кирилл Книга (2005-2006 г.р., 71 кг).
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