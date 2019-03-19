В Сумах средь бела дня поймали «металлистов» Сумчан, которые могут быть причастны к похищению металлолома, обнаружили сумские патрульные.

В течение недели патрульные зафиксировали три таких случая. Во время патрулирования улицы Троицкой к инспекторам обратился неравнодушный мужчина, который сообщил, что на улице Супруна, неизвестные переносят, вероятно, похищенную металлическую конструкцию. Стражи порядка направились туда, где обнаружили трех мужчин, которые переносили металлолом. Объяснить историю его происхождения граждане не смогли.

На улице Белопольское шоссе инспекторы обнаружили 25-летнего мужчину, который переносил металлолом. По полицейским базам выяснилось, что гражданин ранее имел проблемы с законом за аналогичные правонарушения. На этот раз он также путался в показаниях и не смог объяснить, где взял металлическую конструкцию.

Аналогичный случай был зафиксирован на улице Юрия Ветрова. Там полицейские обнаружили трех граждан с металлоломом неизвестного происхождения.

По всем случаям патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативные группы Сумского отдела полиции.