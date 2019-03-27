На Сумщине пожарные 2 часа тушили сеновал

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части и 39-й Государственного пожарно-спасательного поста.
На момент прибытия подразделений сеновал был полностью охвачен огнем. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные 2 хозяйственные постройки. Локализовать пожар удалось в 21:35 и не допустить дальнейшего распространения огня, а ликвидировать в 22:53. В результате пожара уничтожено сеновал и до 4 т сенна.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем. А при обнаружении признаков пожара немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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