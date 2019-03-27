На Сумщине пожарные 2 часа тушили сеновал 26 марта в 21:03 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании сеновала по ул. Центральная с. Сосновка Глуховского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части и 39-й Государственного пожарно-спасательного поста.

На момент прибытия подразделений сеновал был полностью охвачен огнем. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные 2 хозяйственные постройки. Локализовать пожар удалось в 21:35 и не допустить дальнейшего распространения огня, а ликвидировать в 22:53. В результате пожара уничтожено сеновал и до 4 т сенна.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем. А при обнаружении признаков пожара немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.