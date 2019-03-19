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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09186

В Ахтырке грузчик украл у хозяйки магазина тысячу долларов

Сотрудники полиции разоблачили в совершении кражи ранее судимого 46-летнего грузчика, который вытащил из сумки владелицы торговой точки денежные средства на сумму более 27 000 гривен.

Закрывая свой торговый киоск после рабочего дня, 67-летняя женщина обнаружила пропажу из своей сумки большой суммы в иностранной валюте. О краже средств она сообщила в местный отдел полиции. Правоохранители опросили и саму заявительницу, и тех работников, кто в той или иной степени помогал ей в работе, а также работников соседних торговых палаток. Наряду с этим, отрабатывались все возможные пункты обмена валютных средств и так называемые нелегальные «менялы».

Через несколько дней в поле зрения правоохранителей попал 46-летний мужчина, который время от времени помогал владелице торгового киоска в разгрузке товара. Его нашли и опросили. Он признался, что действительно похитил деньги у своего работодателя. Имея несколько судимостей за кражи, он «опытным» глазом присмотрел в ее сумочке немалую сумму, а когда та по делам отошла к соседнему киоску, быстро и незаметно вытащил деньги.

В рамках ранее открытого по признакам ч.2 ст. 185 УК (кража) уголовного производства решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Кража

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