В Ромнах водителю дали 2 года за тяжкое ДТП К 2 годам лишения свободы приговорен водитель, который совершил ДТП с тяжелыми последствиями, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 22-летнего водителя, который совершил ДТП с тяжелыми последствиями.

Происшествие случилось 14 января 2018 года примерно в 14 час. 40 мин. по ул. Полтавская в г. Ромны. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21093 и двигаясь в направлении «Засульского круга», в нарушение правил дорожного движения выполнял маневр обгона с выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с другим транспортным средством. Во время ДТП пассажир ВАЗ 21093 получил тяжелые телесные повреждения.

«При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, в частности искреннее раскаяние обвиняемого и возмещения причиненного ущерба, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. По решению суда первой инстанции водителя признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины и приговорен к двум годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года», - рассказала прокурор Роменской местной прокуратуры Светлана Думал.