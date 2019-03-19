На Сумщине копы остановили пьяного мотоциклиста без прав Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Боромля, инспекторы остановили мотоцикл, водитель которого нарушил ПДД.

За рулем патрульные обнаружили 20-летнего мужчину, который имел признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на месте в присутствии двух свидетелей, и сам не отрицал, что употреблял алкоголь. Результат только подтвердил пребывания водителя в состоянии опьянения и зафиксировал 1,81 промилле алкоголя в крови.

Инспекторы также установили, что мужчина не имеет права управления транспортным средством.

Стражи порядка составили на водителя административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и ч. 2 ст. 126 (не имеет права управления транспортным средством) КоАП.