Сумские волейболисты сыграют с «Фаворитом»

В матчах за 5-8-е места сумская команда «ШВСМ-СумДУ» будет принимать лубенский «Фаворит». Игра пройдет в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. ПетропавловскаЯ, 57, 2 этаж). Ответная игра пройдет 5 апреля в Лубнах.
Победитель пары сыграет с победителем пары «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) – «Новатор» (Хмельницкий) за 5-ое место.
В регулярном чемпионате сумчане одержали три победы в четырех поединках: в Лубнах были зафиксированы результаты 3:2, 1:3, в Сумах 3:1, 3:1.
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