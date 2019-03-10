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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:04174

Сумские волейболисты сыграют с «Фаворитом»

В субботу, 30 марта, в Сумах пройдет игра Суперлиги чемпионата Украины по волейболу.

В матчах за 5-8-е места сумская команда «ШВСМ-СумДУ» будет принимать лубенский «Фаворит». Игра пройдет в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. ПетропавловскаЯ, 57, 2 этаж). Ответная игра пройдет 5 апреля в Лубнах.

Победитель пары сыграет с победителем пары «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) – «Новатор» (Хмельницкий) за 5-ое место.

В регулярном чемпионате сумчане одержали три победы в четырех поединках: в Лубнах были зафиксированы результаты 3:2, 1:3, в Сумах 3:1, 3:1.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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