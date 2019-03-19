Мошенник, которого сдала полиции 89-летняя сумчанка, оказался рецидивистом (видео) Злоумышленника, который по распространенной схеме «ваш сын в полиции» выманивал у жителей областного центра деньги, задержали оперативники уголовного розыска Сумского отдела полиции.

В Сумах сотрудники уголовного розыска Сумского отдела полиции задержали 26-летнего жителя Сум, который подозревается в совершении ряда преступлений. Помогла полиции разоблачить афериста потенциальная его жертва, во время разговора с ним сумела себя в руки, и быстро сообщить о попытке мошенничества родственников и полицию.

Сообщник мошенника, находясь в другом городе и пользуясь телефонным справочником, обзванивал все подряд телефонные номера сумчан. Когда же встречал пенсионера или пенсионерку, очень правдоподобно рассказывал им, что их сын якобы попал в полицию за преступление. И когда удавалось «развести» пожилого человека на деньги, привлекал к делу своего сообщника из Сум. А тот уже на такси подъезжал по указанному адресу и забирал у стариков деньги.

Полиция в ходе следствия установила, что с начала нынешнего года сумской мошенник успел обобрать не менее пяти пенсионеров. Все пострадавшие в возрасте от 70-ти до 85-ти лет. У своих жертв в течение трех последних месяцев молодой злоумышленник умудрился выманить более 40 тысяч гривен. Немощные старики, чтобы освободить «детей и внуков из беды», отдавали мошеннику кто пять, кто семь, а кто и десять тысяч гривен.

Полиция открыла уголовное производство по ст.15 ч.2, ст. 190 ч. 2 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. За мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему, уголовное законодательство предусматривает наказание в виде немалого штрафа, исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.