Завтра сумские футзалисты сыграют в «финале четырех» кубка Украины (трансляция)

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» проведёт исторический для себя матч 1/2 финала Кубка Украины против местного «Урагана». Игра начнется в 13.30.
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