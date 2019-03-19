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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:56225

Завтра сумские футзалисты сыграют в «финале четырех» кубка Украины (трансляция)

В пятницу, 29 марта, в Ивано-Франковске пройдут полуфинальные игры кубка Украины по футзалу.

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» проведёт исторический для себя матч 1/2 финала Кубка Украины против местного «Урагана». Игра начнется в 13.30.

Прямая трансляция:

Спорт FoodCentre-СумДУ Кубок Украины по футзалу Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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