В налоговые инспекции Сумщины уже пришли 7 миллионеров

Декларанты задекларировали 56,6 млн грн доходов. Четверо «миллионеров» проживают в Сумах, 2 - проживают в Сумском районе и 1 - проживает в Шостке.
С доходов указанной категории плательщиков задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме 9,62 млн грн и военного сбора в сумме 800 тыс. гривен, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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