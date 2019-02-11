В налоговые инспекции Сумщины уже пришли 7 миллионеров В рамках кампании декларирования-2019 в налоговые инспекции Сумской области подано 7 деклараций гражданами, доходы которых превышали 1 млн гривен.

Декларанты задекларировали 56,6 млн грн доходов. Четверо «миллионеров» проживают в Сумах, 2 - проживают в Сумском районе и 1 - проживает в Шостке.

С доходов указанной категории плательщиков задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме 9,62 млн грн и военного сбора в сумме 800 тыс. гривен, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.