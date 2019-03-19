В Сумах под колеса автомобиля попал 28-летний пешеход

Патрульные, прибывшие на место ДТП установили, что, по предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, допустил наезд на 28-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Вследствие ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде раны верхней губы и травматического экстракции зуба верхней челюсти. Его доставили в челюстно-лицевое отделение Сумской областной клинической больницы.
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