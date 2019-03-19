В Сумах под колеса автомобиля попал 28-летний пешеход Происшествие случилось 26 марта, около 21 часов 30 минут, на улице Роменской.

Патрульные, прибывшие на место ДТП установили, что, по предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, допустил наезд на 28-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде раны верхней губы и травматического экстракции зуба верхней челюсти. Его доставили в челюстно-лицевое отделение Сумской областной клинической больницы.