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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Прокуратура хочет вернуть землю стоимостью 2 млн грн

Прокуратура требует от недобросовестного арендатора вернуть в коммунальную собственность земельные участки площадью 132 га и стоимостью почти 2 млн грн.

Шосткинской местной прокуратурой установлено, что Глуховской райгосадминистрацией в 2012 году для ведения фермерского хозяйства (на льготных условиях без проведения конкурсных торгов) сроком на 20 лет физическому лицу передано в аренду земельные участки общей площадью 132 га за границами населенного пункта на территории Первомайского сельского совета .

«Однако в настоящее время физическим лицом, вопреки действующему законодательству, так и не зарегистрировано фермерское хозяйство, у него отсутствуют соответствующие транспортные средства для обработки земли и т.п. То есть Глуховская райгосадминистрация к выделению земель физическому лицу подошла формально, тщательно не проверив и не оказав правовую оценку реальности его намерений использовать эти земельные участки именно для ведения фермерского хозяйства, не выяснила имеющиеся у него трудовые и материальные ресурсы для того, чтобы обрабатывать земельные участки значительной площади», - рассказал прокурор Глуховского отдела Шосткинского местной прокуратуры Максим Чередниченко.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконными и отмене распоряжений главы Глуховской райгосадминистрации о предоставлении разрешения на разработку и утверждение проекта землеустройства по отводу земельного участка, признании недействительными договоров аренды земельных участков и возвращения их в коммунальную собственность.

В настоящее время производство по делу открыто, назначено подготовительное заседание, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Земля Прокуратура

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