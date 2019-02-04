Прокуратура хочет вернуть землю стоимостью 2 млн грн

Шосткинской местной прокуратурой установлено, что Глуховской райгосадминистрацией в 2012 году для ведения фермерского хозяйства (на льготных условиях без проведения конкурсных торгов) сроком на 20 лет физическому лицу передано в аренду земельные участки общей площадью 132 га за границами населенного пункта на территории Первомайского сельского совета .
«Однако в настоящее время физическим лицом, вопреки действующему законодательству, так и не зарегистрировано фермерское хозяйство, у него отсутствуют соответствующие транспортные средства для обработки земли и т.п. То есть Глуховская райгосадминистрация к выделению земель физическому лицу подошла формально, тщательно не проверив и не оказав правовую оценку реальности его намерений использовать эти земельные участки именно для ведения фермерского хозяйства, не выяснила имеющиеся у него трудовые и материальные ресурсы для того, чтобы обрабатывать земельные участки значительной площади», - рассказал прокурор Глуховского отдела Шосткинского местной прокуратуры Максим Чередниченко.
Поэтому прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконными и отмене распоряжений главы Глуховской райгосадминистрации о предоставлении разрешения на разработку и утверждение проекта землеустройства по отводу земельного участка, признании недействительными договоров аренды земельных участков и возвращения их в коммунальную собственность.
В настоящее время производство по делу открыто, назначено подготовительное заседание, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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