Чем закончилась встреча властей и заводчан «Звезды» в Шостке Сегодня, 27 марта, в Шостке состоялась встреча с трудовым коллективом Шосткинского казенного завода «Звезда» по поводу долгов по заработной плате.

Присутствовали: глава Сумской областной государственной администрации Николай Клочко, начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко, военный прокурор Сумского гарнизона Владимир Семишкур, глава Кролевецкой районной государственной администрации Олег Кучерявый, мэр Шостки Николай Нога, глава Шосткинской районной государственной администрации Виктор Ждамиров. Принято решение обратиться в государственный концерн «Укроборонпром» с просьбой помочь предприятию выплатить долги по заработной плате.