Житель Сумщины убил, а потом сжег собутыльника

26 марта по дежурную часть Тростянецкого отделения полиции обратилась 62-летняя женщина с сообщением об исчезновении своего сына. Она сообщила, что последний раз видела его 6 марта, когда он ушел из дома вместе с приятелем. К поискам кроме местных полицейских присоединились и оперативные работники ГУНП области.
Первым, к кому наведались полицейские, был товарищ пропавшего, с которым заявитель видела его последний раз. Мужчина заверил, что не знает настоящее местонахождение пропавшего, так как на следующий день тот от него ушел. Но во время общения он заметно нервничал, и в своих показаниях была не убедительным. Правоохранители сразу поняли, что он говорит неправду. Для выяснения обстоятельств гражданина пригласили в отделение полиции, где его допросили с применением полиграфа. Прибор подтвердил подозрения - мужчина причастен к исчезновению.
Задержанный признался: это он убил разыскиваемого товарища. Как выяснилось, накануне они вместе употребляли алкогольные напитки. Произошел конфликт, и разъяренный хозяин дома нанес своему гостю ножом смертельное ранение. После чего, чтобы избежать разоблачения, развел костер и сжег его тело. Остатки тайком вынес в лес.
По согласованию с местной прокуратурой работники полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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