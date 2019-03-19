Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:17361

Житель Сумщины убил, а потом сжег собутыльника

На Сумщине полицейские разоблачили мужчину, который убил и сжег своего приятеля по рюмке.

26 марта по дежурную часть Тростянецкого отделения полиции обратилась 62-летняя женщина с сообщением об исчезновении своего сына. Она сообщила, что последний раз видела его 6 марта, когда он ушел из дома вместе с приятелем. К поискам кроме местных полицейских присоединились и оперативные работники ГУНП области.

Первым, к кому наведались полицейские, был товарищ пропавшего, с которым заявитель видела его последний раз. Мужчина заверил, что не знает настоящее местонахождение пропавшего, так как на следующий день тот от него ушел. Но во время общения он заметно нервничал, и в своих показаниях была не убедительным. Правоохранители сразу поняли, что он говорит неправду. Для выяснения обстоятельств гражданина пригласили в отделение полиции, где его допросили с применением полиграфа. Прибор подтвердил подозрения - мужчина причастен к исчезновению.

Задержанный признался: это он убил разыскиваемого товарища. Как выяснилось, накануне они вместе употребляли алкогольные напитки. Произошел конфликт, и разъяренный хозяин дома нанес своему гостю ножом смертельное ранение. После чего, чтобы избежать разоблачения, развел костер и сжег его тело. Остатки тайком вынес в лес.

По согласованию с местной прокуратурой работники полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Тростянецкий район Убийство

По тематике

Сумчанина, убившего свою мать, взяли под стражу
22.03.2019 16:51

Сумчанина, убившего свою мать, взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, унесший жизнь собственной матери....

На Сумщине отец посадил на цепь сына-инвалида
22.03.2019 11:08

На Сумщине отец посадил на цепь сына-инвалида

До 5 лет лишения свободы грозит мужчине, который приковывал цепью к кровати своего сына с инвалидностью....

21.03.2019 13:32

Сумчанин забил свою мать до смерти

Между родными людьми возник конфликт, разрешить который сын решил кулаками....

Жительница Сумщины отпраздновала 100-летний юбилей
21.03.2019 10:51

Жительница Сумщины отпраздновала 100-летний юбилей

19 марта исполнилось 100 лет жительнице Гребениковки Тростянецкого района Матрене Гордеевне Чмиленко....

20.03.2019 17:45

На Сумщине жесткому убийце дали 12 лет за решеткой

К 12 годам лишения свободы осужден мужчина, который лишил жизни свою сожительницу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.