Роменская дзюдоистка взяла бронзу чемпионата Украины

Команда Сумщины в общекомандном зачете заняла 16-ое место с одной бронзовой медалью.
Ее обладательницей стала роменчанка Юлия Засульская в весовой категории до 44 кг. Подготовил спортсменку тренер Дмитрий Богуш.
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