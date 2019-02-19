Роменская дзюдоистка взяла бронзу чемпионата Украины 26-27 марта в Днепре проходил юниорский чемпионат Украины по дзюдо (среди спортсменов до 21 года).

Команда Сумщины в общекомандном зачете заняла 16-ое место с одной бронзовой медалью. Ее обладательницей стала роменчанка Юлия Засульская в весовой категории до 44 кг. Подготовил спортсменку тренер Дмитрий Богуш.