Тарас Шелестюк переходит в более легкую категорию

Об этом она сообщил на своей странице в Фейсбуке.
«Дорогие друзья и болельщики, я принял решение продолжить свою боксерскую карьеру в категории 63,5кг. В этом году я ожидаю больших боев в этой весовой категории. Сейчас мы ведём переговоры с промоутером, чтобы уже в следующем бою боксировать с кем-то кто находится в первой 10-ке рейтинга любой из версий. Всем спасибо за поддержку! Слава Украине!», - написал Тарас.
До этого он выступал в полусреднем весе (до 66,678 кг).
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