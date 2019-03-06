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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Тарас Шелестюк переходит в более легкую категорию

Сумской боксер-профессионал переходит в весовую категорию до 63,5 кг.

Об этом она сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Дорогие друзья и болельщики, я принял решение продолжить свою боксерскую карьеру в категории 63,5кг. В этом году я ожидаю больших боев в этой весовой категории. Сейчас мы ведём переговоры с промоутером, чтобы уже в следующем бою боксировать с кем-то кто находится в первой 10-ке рейтинга любой из версий. Всем спасибо за поддержку! Слава Украине!», - написал Тарас.

До этого он выступал в полусреднем весе (до 66,678 кг).

Спорт Бокс Тарас Шелестюк

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