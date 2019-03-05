Юные сумские хоккеистки стали чемпионками Украины

Турнир проходил в игровом зале ФОК «Динамо». По оценке специалистов и зрителей, несмотря на юный возраст игроков команд, соревнования прошли на очень высоком профессиональном уровне. По результатам сыгранных игр команды заняли места:
1 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы (тренер - Свистюр Е.Ю.)
2 место - ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренер - Саленко Т.С.)
3 место - ХК «Политехник» -ОКДЮСШ «Спартак» г. Коростень (тренер Машталир А.П.)
4 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы (тренер - Ткач Н.В.)
5 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы (тренеры - Бондаренко И.Н., Нюкина И.А.)
6 место - Сумская областная ДЮСШ (Шаповал Н.С.)
7 место - сборная команда г. Полтава (тренер - Дроцька Л.А.)
Оргкомитетом соревнований были отмечены лучшие игроки чемпионата:
Лучший вратарь - Кулик Ксения (СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы)
Лучший защитник - Машталир Павел (ХК «Политехник» - ОКДЮСШ «Спартак» г. Коростень). в этом возрасте допускаются смешанные команды.
Лучший нападающий - Ляпина Вероника (ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь)
Лучший игрок - Басанец София (СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы)
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