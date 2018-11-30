Из-за узкой проезжей части на Театральной площади сумчане паркуются на тротуарах и газонах

Из-за этого автомобилисты массово паруются на тротуарах и газонах. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Наталья Люлько.
«Это Сумы, детка! ((
Центр города, недавно отремонтированная Театральная площадь.
То, что не хватает места для парковки автомобилей возле магазинов, это понятно было с самого начала, то, что бордюр слишком высокий и не сделано его снижение на парковочных местах тоже ясно.
И вот теперь получаем результат: автомобили паркуются на газонах и просто вдоль проезжей части. Я думаю, это Европа, однозначно! (((» - иронизирует сумчанка.
Напомним: в мае 2017 года, после начала работ по реконструкции Театральной площади с уже утвержденным проектом мэр Сум Александр Лысенко вдруг решил поинтересоваться у горожан их видением будущего Театральной площади.
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