Сумской артист стал заслуженным Актер Сумского театра им. Щепкина стал заслуженным.

В соответствии с указом президента Украины от 26 марта 2019 года № 91/2019 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра», за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство Красовскому Анатолию Васильевичу, артисту драмы, ведущему мастеру сцены Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.С. Щепкина присвоено почетное звание «Заслуженный артист Украины».