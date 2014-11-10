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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской артист стал заслуженным

Актер Сумского театра им. Щепкина стал заслуженным.

В соответствии с указом президента Украины от 26 марта 2019 года № 91/2019 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра», за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство Красовскому Анатолию Васильевичу, артисту драмы, ведущему мастеру сцены Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.С. Щепкина присвоено почетное звание «Заслуженный артист Украины».

Досуг Заслуженный артист Украины

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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