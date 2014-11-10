Сумской артист стал заслуженным

В соответствии с указом президента Украины от 26 марта 2019 года № 91/2019 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра», за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство Красовскому Анатолию Васильевичу, артисту драмы, ведущему мастеру сцены Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.С. Щепкина присвоено почетное звание «Заслуженный артист Украины».
Актеру Сумского ТЮЗа присвоили звание заслуженного артиста Украины....
Согласно Указу президента Украины №82 / 2017 от 27 марта, заслуженной артисткой Украины стала актриса ТЮЗА Анфиса Зинченко....
На выходных ушел из жизни солист Сумской областной филармонии Михаил Чичерин....
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Президент Украины отметил государственными наградами по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства....