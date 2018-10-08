В деле избрании меры пресечения вдове Анатолия Жука изменится состав суда Коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда рассмотрела и удовлетворила ходатайство одного из защитников подозреваемой об отводе председательствующему судье по делу - В.Б. Олейнику.

Дело будет передано в отдел обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению уголовных дел для осуществления повторного автоматизированного распределения судебного дела. После определения автоматизированной системой судьи, апелляционный суд назначит следующее судебное заседание, сообщает пресс-служба суда.