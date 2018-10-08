В деле избрании меры пресечения вдове Анатолия Жука изменится состав суда

Дело будет передано в отдел обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению уголовных дел для осуществления повторного автоматизированного распределения судебного дела. После определения автоматизированной системой судьи, апелляционный суд назначит следующее судебное заседание, сообщает пресс-служба суда.
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Сегодня, 27 февраля, в Заречном районном суде г.Сумы рассматривали ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемой в убийстве Анатолия Жука...
Подозреваемой в убийстве Анатолия Жука избрана мера пресечения в виде содержания под стражей....
Ходатайство об избрании меры пресечения Анне Жук, подозреваемой в убийстве своего мужа Анатолия Жука, сегодня, 7 февраля рассматривал Заречный районный...
Сегодня, 8 октября 2018 года, на официальном сайте Апелляционного суда Сумской области обнародована информация об отказе прокурора от апелляционной жалобы,...