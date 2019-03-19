В Глухове в подъезде многоэтажки ночью неизвестные подожгли агитационные материалы

Когда открыли дверь, то увидели, что посреди подъезда горят агитационные газеты, брошюры, ранее разбросанные в почтовые ящики. Кроме этого, из подвала также валил дым. Как оказалось, там неизвестные подожгли вещи, которые за ненадобностью хозяева складывали там на хранение. Люди, испугавшись, вызвали пожарных. Сотрудники ГСПЧ-19 обследовали помещения, потушили тления старых вещей. Кто вредил в доме - разбирается полиция, пишет Неделя.
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