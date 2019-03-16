5 медработников Сумского перинатального центра госпитализировали с подозрением на корь

Информацию подтвердила главный врач-инфекционист области Ирина Троцкая. Есть больные среди пациентов перинатального центра, пока неизвестно, пишет UA:СУМИ.
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