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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:231750

5 медработников Сумского перинатального центра госпитализировали с подозрением на корь

Сейчас они находятся в инфекционном отделении 4-й сумской городской больницы.

Информацию подтвердила главный врач-инфекционист области Ирина Троцкая. Есть больные среди пациентов перинатального центра, пока неизвестно, пишет UA:СУМИ.

Напомним: 20 марта в Сумском областном перинатальном центре умерла 24-летняя больная корью роженица. В Сумы женщину привезли рожать из Бурынского района.

Общество Корь

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