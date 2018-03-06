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Евгений Кудлай
Сегодня 11:35374

ДТП на Сумской: Зайцева подала апелляцию

Осужденная на 10 лет заключения Елена Зайцева сменила адвоката и подала жалобу на приговор суда.

Елена Зайцева, которую осудили на 10 лет заключения, и ее новая защитница Юлия Плетнева во вторник, 26 марта, подали апелляционные жалобы на приговор Киевского районного суда Харькова. Об этом сообщила руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина, передает UA Харьков.

Адвокат Плетнева подтвердила журналистам, что начала представлять интересы Зайцевой, но пока не комментирует апелляцию. Она пообещала озвучить детали через несколько дней. Ранее интересы Елены Зайцевой в суде представляли адвокаты Юлия Козырь и Евгений Мельниченко.

По словам руководителя аппарата суда, теперь эту жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова.

Защита второго осужденного по этому делу, Геннадия Дронова, ранее также подала апелляционную жалобу на приговор суда.

Как сообщалось, во время суда Зайцева признала вину и говорила, что готова понести любое наказание, которое ей назначит суд. Предыдущая защита девушки не говорила, на какой именно срок рассчитывает.

Напомним, 26 февраля суд приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы. Также суд лишил Зайцеву и Дронова права управления транспортными средствами на три года. Кроме этого, согласно решению суда, Дронов и Зайцева солидарно должны выплатить 7,9 млн гривен компенсации. 

Резонансное ДТП случилось 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов. В результате ДТП погибли шесть человек. 

Среди жертв – сумчанин Александр Евтеев. Его жена Оксана выжила, а ее сестра Диана – нет.

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