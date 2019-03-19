На Сумщине спасатели трижды ликвидировали пожары в жилых домах 27 марта в 12:02 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в пгт Ульяновка Белопольского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым в окнах одной из комнат. На место происшествия были направлены дежурные караулы 20-й Государственной пожарно-спасательной части и 40-го Государственного пожарно-спасательного поста и добровольную пожарную команду с. Николаевка.

По прибытию было установлено, что горение происходит в ванной комнате, образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной работы пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1 км от очага пожара.

В 13:47 возгорание локализовали, а в 15:57 - потратив на тушение около 15 тонн воды, полностью ликвидировали, не допустив его дальнейшего распространения на остальные части дома.

Похожие случаи в этот же день имели место в Кролевецком и Ахтырском районах.

Всего на тушение было привлечено 5 единиц специальной техники и 22 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля и 4 работников местной пожарной охраны, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.