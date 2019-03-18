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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25233

Спасатели помогли 4 людям в сложных ситуациях, в том числе 2 детям

27 марта телефонную линию экстренного вызова «101» три раза поступали тревожные сообщения о необходимости оказания помощи.

Так, в 9:20 сумские спасатели были вызваны на ул. Харьковская. По предварительным данным, в квартире пятиэтажного дома, которая оказалась случайно закрытой, находилось двое малолетних детей. Обеспокоенная мать сообщила, что не смогла открыть дверь. Работники Службы спасения с помощью выдвижной лестницы попали на балкон третьего этажа и открыли дверь изнутри. После чего женщина смогла обнять своих детей.

А в 17:42 поступила информация о том, что в закрытой квартире осталась включенной газовая плита, где готовилась пища. Как и в предыдущей ситуации, двери ключом не открывалась. С помощью специального инструмента спасатели помогли женщине попасть в квартиру и предотвратить беду.

В 19:28 в Службу спасения обратились работники полиции. К ним поступила тревожная информация от жителей десятиэтажного дома, в Сумах на ул. Засумская. По словам людей, из квартиры на предпоследнем этаже доносился стон. Спасатели специнструментом открыли дверь в помещение, где вместе с правоохранителями обнаружили 79-летнюю хозяйку, которая лежала на полу. Специалисты Службы спасения помогли врачам отнести женщину в медицинский автомобиль, который доставил ее в медицинское учреждение.

Всего в операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 12 человек личного состава на 3 единицах техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Спасатели

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