Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05175

Областное руководство считает, что Сумщина - в авангарде процессов цифровизации Украины

Об этом во время заседания в формате круглого стола «Приоритеты цифрового развития Сумщины» отметил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Сегодня мы говорим о цифровой развитие нашего государства, об имплантации Концепции цифрового развития Украины именно на региональном уровне - в Сумской области», - отметил Дмитрий Живицкий во вступительном слове на заседании.

Он отметил, что сейчас в Украине происходит реформа децентрализации и от того, как будут развиваться громады, какие сервисы они будут предоставлять своим гражданам и инвесторам, будет зависеть и развитие их территории, и рабочие места, и коммуникация государства гражданам.

По его словам, сегодня вопросами цифровизации занимаются чиновники высокого уровня, и Украина наконец постепенно переходит к такому формату, как государство сервисов. И Сумщина пока - в авангарде этих процессов.

В свою очередь советник первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива по Стратегии развития хайтек, глава общественной организации Hi Tech Office Ukraine Андрей Бирюков отметил, что мероприятия такого характера направлены на активизацию деятельности бизнеса региона с помощью современных электронных технологий, которые сегодня задают тон развития цифровой экономики.

«Без цифровых технологий в современном мире уже не обойтись. Это уже не роскошь, а необходимость», - отметил Андрей Бирюков и добавил, что Сумщина - одна из областей, которая действительно готова к новым моделям взаимодействия в сфере ИТ и предоставления электронных услуг.

Напомним: городские власти Сум уже третий год обещают ввести электронный билет в общественном транспорте, во всяком случае в специальной программе, принятой горсоветом, такой пункт есть, но городские власти продолжают класть евродворы…

Общество Цифровизация

По тематике

В Сумах обсуждали цифровизацию
02.11.2018 15:59

В Сумах обсуждали цифровизацию

Представители власти, общественности и бизнеса во время расширенного заседания рабочей группы по цифровизации, созданной при облгосадминистрации обсудили об особенностях внедрения...

Новости

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы
26.03.2019 12:03
Сумчане голосуют против многоуровневой парковки в парке
Сегодня 15:11
Под Сумами автомобиль въехал в дом
Сегодня 14:56
В Сумах копы остановили пьяного водителя междугородной маршрутки (видео)
Сегодня 14:52
Галаев побывал в Сумском СИЗО
Сегодня 14:29
Смерть в лифте: экс-директору департамента инфраструктуры Сум продолжили меру пресечения
Сегодня 14:06
В Сумах рассмотрение мэрских протоколов о коррупции снова отложили
Сегодня 13:52
Сотрудник Сумской колонии «подрабатывал» наркокурьером
Сегодня 13:51
Жительница Шостки украла у подруги планшет
Сегодня 13:32
Над Сумской колонией пронеслась «Буря»
Сегодня 13:15
Областное руководство считает, что Сумщина - в авангарде процессов цифровизации Украины
Сегодня 13:05
На Сумщине соседские войны закончились поножовщиной
Сегодня 12:49
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.