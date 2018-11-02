Областное руководство считает, что Сумщина - в авангарде процессов цифровизации Украины Об этом во время заседания в формате круглого стола «Приоритеты цифрового развития Сумщины» отметил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Сегодня мы говорим о цифровой развитие нашего государства, об имплантации Концепции цифрового развития Украины именно на региональном уровне - в Сумской области», - отметил Дмитрий Живицкий во вступительном слове на заседании.

Он отметил, что сейчас в Украине происходит реформа децентрализации и от того, как будут развиваться громады, какие сервисы они будут предоставлять своим гражданам и инвесторам, будет зависеть и развитие их территории, и рабочие места, и коммуникация государства гражданам.

По его словам, сегодня вопросами цифровизации занимаются чиновники высокого уровня, и Украина наконец постепенно переходит к такому формату, как государство сервисов. И Сумщина пока - в авангарде этих процессов.

В свою очередь советник первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива по Стратегии развития хайтек, глава общественной организации Hi Tech Office Ukraine Андрей Бирюков отметил, что мероприятия такого характера направлены на активизацию деятельности бизнеса региона с помощью современных электронных технологий, которые сегодня задают тон развития цифровой экономики.

«Без цифровых технологий в современном мире уже не обойтись. Это уже не роскошь, а необходимость», - отметил Андрей Бирюков и добавил, что Сумщина - одна из областей, которая действительно готова к новым моделям взаимодействия в сфере ИТ и предоставления электронных услуг.

Напомним: городские власти Сум уже третий год обещают ввести электронный билет в общественном транспорте, во всяком случае в специальной программе, принятой горсоветом, такой пункт есть, но городские власти продолжают класть евродворы…