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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49279

На Сумщине соседские войны закончились поножовщиной

В Липоводолинском районе ранее судимый мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, пришел к соседке выяснить отношения. В результате женщина попала в больницу с ножевым ранением.

О том, что пьяный сосед ударил ее ножом, в полицию сообщила сама потерпевшая. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа полиции и медики.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители застали во дворе потерпевшей ее 59-летнего соседа, который и ранее неоднократно попадал в их поле зрения за совершение имущественных преступлений и причинение телесных повреждений с фатальными последствиями, за что провел в пенитенциарных учреждениях всего более 15 лет.

Сама женщина пояснила: сосед явился в ее двор, будучи изрядно навеселе, стал приставать с непонятными претензиями, пытался начать ссору. Не желая конфликта, она молча пошла и закрылась в доме. Однако сосед не собирался покидать ее хозяйство, поэтому она, так или иначе, а вынуждена была снова выходить во двор.

По требованию 52-летней женщины вернуться домой и проспаться, пьяный мужчина кухонным ножом ударил ее в левый бок.

Сейчас женщина госпитализирована и находится под наблюдением медиков, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сам же сосед общается со следователями, и своей вины в содеянном не отрицает. Более того, пытается оправдать свой поступок сильным алкогольным опьянением и неприязнью к соседке. Его действия в полиции квалифицировали по ч.2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение), за содеянное ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Липоводолинский район Поножовщина

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