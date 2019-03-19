Жительница Шостки украла у подруги планшет В Шостке ради собственной прихоти женщина обокрала подругу.

В полицию с заявлением о краже обратилась 36-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что во время дружеских посиделок у подруги исчез ее планшет. В содеянном потерпевшая заподозрила другую свою подругу, которая пошла домой раньше всех других гостей.

Правоохранители разыскали подозреваемую - ею оказалась 39-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном, оправдывая свой поступок желанием иметь гаджет, денег на покупку которого у нее нет.

Сейчас похищенный планшет изъят и возвращен владелице. Относительно злоумышленницы в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Окончательное наказание женщине определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.