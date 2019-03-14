Галаев побывал в Сумском СИЗО

27 марта государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» посетил заместитель прокурора Сумской области Рустам Галаев и начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Вакула.
В сопровождении руководства учреждения представители прокуратуры провели обход всех помещений режимного корпуса и проверили коммунально-бытовые условия содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу. Представители прокуратуры также провели прием осужденных и заключенных по личным вопросам.
Жалоб и заявлений от осужденных и лиц, заключенных под стражу, в отношении условий содержания, нарушение личных прав и отношение к ним со стороны персонала учреждения не поступало, сообщает управление выполнения наказаний.
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