Галаев побывал в Сумском СИЗО Сумской СИЗО посетили представители прокуратуры.

27 марта государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» посетил заместитель прокурора Сумской области Рустам Галаев и начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Вакула.

В сопровождении руководства учреждения представители прокуратуры провели обход всех помещений режимного корпуса и проверили коммунально-бытовые условия содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу. Представители прокуратуры также провели прием осужденных и заключенных по личным вопросам.

Жалоб и заявлений от осужденных и лиц, заключенных под стражу, в отношении условий содержания, нарушение личных прав и отношение к ним со стороны персонала учреждения не поступало, сообщает управление выполнения наказаний.