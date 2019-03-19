Сотрудник Сумской колонии «подрабатывал» наркокурьером

26 марта в государственном учреждении «Сумская исправительная колония №116» задержали начальника отделения СПС арестного дома подполковника внутренней службы за попытку передать осужденному наркотики.
Оперативными сотрудниками учреждения, совместно с сотрудниками управления СБУ в Сумской области, начальника отделения было остановлено с целью проведения личного досмотра на предмет хранения запрещенных вещей. В ходе проведения досмотра сотрудник начал оказывать физическое сопротивление и выбросил из кармана куртки бумажный сверток с неизвестным содержимым.
При осмотре в свертке было обнаружено вещество растительного происхождения, внешне похожее на наркотическое средство.
По данному факту были составлены соответствующие материалы, которые переданы в территориальное Управления Государственного бюро расследования в г. Полтава для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства, сообщает управление исполнения наказаний.
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