Сумчане голосуют против многоуровневой парковки в парке

«Многоуровневая парковка в зеленой зоне парка имени Кожедуба, а фактически в его старой части - верхней аллее парка Лищинских, основанном в 1908 году. Такое строительство предусмотрено проектом реконструкции Театральной площади, победившим на архитектурном конкурсе. Жители близлежащих домов, архитекторы и руководство художественного музея категорически против.
Прошу поддержать петицию о сохранении исторического центра Сум: совместно выступить против застройки магазинов и многоуровневой парковки на Театральной площади, требуя реставрацию фонтанов и сохранения сквера. Верните городу историческое лицо!» - написала автор петиции Нагорная Марина Юрьевна.
Дата начала сбора подписей: 28 марта 2019 года. Ло конца сбора подписей осталось 45 дней.
Подписать петицию можно здесь.
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