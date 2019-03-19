Сумчан на Металлургов высаживают прямо в грязь (петиция) На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Обустройство остановки по ул. Металлургов».

«По улице Металлургов в направлении автовокзала и проспекта Курского остановка находится в ужасном состоянии: отсутствует тротуар между пешеходным переходом и остановкой, автобусы частных перевозчиков высаживают пассажиров на дорогу или в грязь. Ширина посадочной площадки, где останавливаются автобусы и троллейбусы КП, чуть больше метра, почти всю площадь площадки занимает киоск, что значительно мешает посадке-высадке пассажиров.

Требую строительства тротуара и нового посадочной площадки, демонтажа МАФа и установку современной остановки, а также оборудования пандусов для беспрепятственного доступа к остановке по пешеходному переходу», - пишет автор петиции Шелемин Станислав Владимирович.

Дата начала сбора подписей: 28 марта 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней.

Подписать петицию можно здесь.