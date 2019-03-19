В Сумах копы остановили пьяного водителя междугородной маршрутки (видео)

В ночь с 26 на 27 марта, на улице Белопольское шоссе, сумские патрульные остановили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, предназначен для предоставления услуг по перевозке пассажиров, поскольку получили информацию, что водитель может находиться в нетрезвом состоянии.
Во время проверки документов инспекторы действительно обнаружили у 30-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения.
«Мужчина сразу признался, что употреблял спиртные напитки. С помощью алкотестера он прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него 1,68 промилле алкоголя, что более чем 8 раз превышает допустимую норму», - говорит полицейский 3-й роты УПП в Сумской области Александр Леоненко.
«Я уже не в рейсе, и выпил не так много», - именно так объяснил свою нетрезвую поездку водитель маршрутки.
Патрульные отстранили водителя от управления транспортным средством и составили на него административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.
Напоминаем! Санкция ст. 130 КУоАП предусматривает штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год.
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