Под Сумами автомобиль въехал в дом Утром 27 марта экипаж патрульных получил сообщение о ДТП в селе Песчаное.

Уже на месте инспекторы выяснили, что ночью неизвестный на автомобиле совершил наезд на бетонный забор и кирпичную стену здания заявителя, после чего оставил место происшествия.

Во время розыскных мероприятий патрульные обнаружили автомобиль с характерными повреждениями в одном из дворов на соседней улице. Хозяин сообщил, что, действительно, около 2 часов ночи, управляя автомобилем Nissan, допустил наезд на забор и стену здания на соседней улице, чем и вызвал их повреждения. Растерявшись, он откатил машину к своему двору, а потом решил успокоиться, выпив спиртных напитков.

В присутствии двух свидетелей гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал 0,75 промилле алкоголя, что почти в 4 раза превышает допустимую норму.

Инспекторы составили на 25-летнего водителя административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ч. 4 ст. 130 (употребление спиртных напитков водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя) КоАП.