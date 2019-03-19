Под Сумами автомобиль въехал в дом

Уже на месте инспекторы выяснили, что ночью неизвестный на автомобиле совершил наезд на бетонный забор и кирпичную стену здания заявителя, после чего оставил место происшествия.
Во время розыскных мероприятий патрульные обнаружили автомобиль с характерными повреждениями в одном из дворов на соседней улице. Хозяин сообщил, что, действительно, около 2 часов ночи, управляя автомобилем Nissan, допустил наезд на забор и стену здания на соседней улице, чем и вызвал их повреждения. Растерявшись, он откатил машину к своему двору, а потом решил успокоиться, выпив спиртных напитков.
В присутствии двух свидетелей гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал 0,75 промилле алкоголя, что почти в 4 раза превышает допустимую норму.
Инспекторы составили на 25-летнего водителя административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ч. 4 ст. 130 (употребление спиртных напитков водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя) КоАП.
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