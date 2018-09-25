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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12189

На Сумщине полиция и рыбоохранный патруль изъяли более двадцати сетей

Во время первого в этом году рейда по водным артериям Сумщины работники полиция и управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области изъяли 21 сетку и обнаружили троих нарушителей правил рыбной ловли.

В рейд правоохранители отправились рано утром, еще затемно. Их путь лежал в Белополье. Маршрут рейда пролегал таким образом, чтобы в кратчайшие сроки максимально отработать русло Вира и часть русла Сейма. Прибыв на место, быстро снарядили и спустили на речной плес моторные лодки. Осматривая в бинокли берега, специальным устройством прощупывали воду - проверяли наличие выставленных сетей. И чем дальше рейдовик сплавлялись по реке, тем чаще попадались невода. Уже за Ворожбой заметили лодки с двумя мужчинами, которые возились с сетями вблизи роголистника. Оказалось, что это местные жители решили поставить первые в этом году сетки. И хотя вылова у них еще не было, рыбоохранный патруль изъял средства незаконного вылова рыбы, а в отношении граждан составили соответствующие материалы.

«В целом в ходе рейда мы изъяли 21 сетку и обнаружили троих нарушителей правил вылова рыбы, - комментирует ситуацию Сергей Молошный, главный государственный инспектор Сумского рыбоохранного патруля. - В соответствии с ч.4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях (грубое нарушение правил рыболовства) составили на них административные протоколы, нарушителей ожидает немалый штраф и конфискация запрещенных средств лова».

По его словам, кроме административного наказания в зависимости от степени нанесенного ущерба, за грубые нарушения (нарушение нерестовых запретов, ловля запрещенными орудиями лова, вылов краснокнижного рыбы) законодательством предполагается еще и уголовная ответственность - штраф от 3400 до 6800 грн или ограничение свободы сроком до 3 лет с конфискацией орудий и средств лова и незаконно добытых водных биоресурсов (ст. 249 Уголовного кодекса Украины). Инспектор напомнил, что, кроме штрафа за незаконный вылов, правонарушителю начисляется штраф за каждую выловленную рыбу, например, судака - 510, Сома - 425, щуки - 340, сазана (карпа) - 306, белого амура - 255, толстолобика – 255, жереха - 255, рыбца обычного - 255, леща - 170, линя - 119, плотвы и синяка - 85, красноперки - 68, подуста и плоскирки - 34, карася, окуня и верховодки - 17 грн.

Работники полиции и рыбного хозяйства напоминают сроки запрета весенне-летного периода на вылов водных биоресурсов:

- с 1 апреля по 29 июня - в придаточных водоемах (пруды, озера и т.д.);

- с 1 апреля по 20 мая - в реках и их корневых водах;

- с 1 апреля до 9 июня - во всех водохранилищах.

Также запрещен всякий лов раков в период вынашивания ими икры, личинок и в период первой линьки с 1 апреля по 9 июня 2018 года.

Работники полиции призывают граждан быть сознательными и беречь природу. И помнить, что выловленная рыба, убитое животное, забитая птица или сорванное редкое растение - это многочисленные и безвозвратные потери в будущем. Пусть нашим детям, внукам и нашим потомкам достанутся в наследство полноводные реки, многочисленные густые лесу, плодородные степи и чистые горы, наполненные богатым и разнообразным животным миром, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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