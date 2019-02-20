На Сумщине прокуратура хочет вернуть землю стоимостью 9 млн грн Роменская местная прокуратура настаивает на возвращении земельных участков стоимостью 9 млн грн в собственность государства.

Роменской местной прокуратурой по результатам обработки информации ГУ Госгеокадастра в Сумской области по использованию земельных участков для ведения фермерского хозяйства установлен случай отвода во внеконкурентный способ гражданину земельного участка государственной собственности для создания фермерского хозяйства, который вопреки требованиям закона, передал земельные участки в субаренду сельскохозяйственном предприятию для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Как рассказала прокурор Роменской местной прокуратуры Яна Клименко, при таких обстоятельствах, Роменской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области заявлен иск в интересах государства в Фермерского хозяйства о признании незаконными и отмене приказов, признании недействительными договоров аренды земельных участков, а также возврат земельных участков стоимостью 9 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.