Смерть в лифте: электромеханику «Горсумылифта» продолжили домашний арест

По словам прокурора, имеющиеся риски не уменьшились и продолжают существовать. Кроме того, как отметила прокурор, существуют еще и другие риски, не указанные в предыдущем постановлении, пишет sumy.today.
Защитник г-на Шубенко против ходатайства не возражал, лишь отметил, что его подзащитный за время действия меры пресечения, с 4 января демонстрировал надлежащее поведение и просил суд не указывать в постановлении новых рисков, так как, по его мнению, основания для их возникновения отсутствуют.
Судья удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила ночной домашний арест до 28 мая с запретом покидать жилье с 21.00 до 7.00, при этом отметив беспочвенность ссылки прокуратуры на новые риски.
Напомним: электромеханика подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель ребенка (ч.2 ст. 272 УК Украины).
Речь идет о трагедии, произошедшей 2 января, когда в якобы отремонтированном лифте по ул. Супруна, 32/1 погиб 2-месячный малыш.
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