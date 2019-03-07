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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43622

В Сумах патрульный ударил женщину, выбив у нее из рук телефон (видео)

Видео инцидента в Фейсбуке выложил сумской журналист Михаил Курочкин.

«Полицейский ударил женщину, выбив у нее телефон из рук. Я не знаю, что стало причиной вызова сумских патрульных. И подозреваю, что допекла их женщина «тыканием», но на видео видно поведение человека, который явно не достоин носить звание полицейского. К тому же, второй еще и прикалывается с женщины (с рацией). Очень надеюсь, что разберутся и подобного не будет больше происходить. Номера авто и бортовой на видео есть», - написал журналист.

Право Патрульная полиция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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