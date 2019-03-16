В Сумах полиция поймала трех «золотоискателей»

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие уличных преступлений, сотрудники отдела криминальной полиции Сумского отдела полиции разоблачили двух жителей областного центра в совершении разбоя. Установлено, что вечером 8 марта, 32-летний и 34-летний сумчане, в подъезде одного из домов по проспекту Михаила Лушпы, жестоко избили 40-летнего мужчину, после чего завладели его золотым перстнем. Пострадавший с многочисленными синяками и ушибами на теле был доставлен в больничное учреждение, где ему оказали помощь. Следователями Сумского отдела полиции было сообщено злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины.
Вчера же было установлено, что еще один 30-летний мужчина, еще в октябре прошлого года по улице Нижнесыроватская пытался завладеть золотым перстнем у 18-летнего сумчанина. Однако довести до конца задуманное ему не удалось по причинам, не зависящим от его воли. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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