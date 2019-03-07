В патрульной полиции проведут служебное расследование по действиям сотрудника, ударившего сумчанку По данному факту руководством управления инициировано проведение служебного расследования, заключением которого будут установлены подробные обстоятельства происшествия.

Только проанализировав материалы дела, можно сделать вывод об объективности изложенных в видеоролике событий и дать квалифицированную оценку правомерности действий полицейских, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.