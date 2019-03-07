В патрульной полиции проведут служебное расследование по действиям сотрудника, ударившего сумчанку

Только проанализировав материалы дела, можно сделать вывод об объективности изложенных в видеоролике событий и дать квалифицированную оценку правомерности действий полицейских, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.
Видео инцидента в Фейсбуке выложил сумской журналист Михаил Курочкин....
Вынесен приговор бывшей инспектору патрульной полиции, которая безосновательно применяла силу к мужчине в нетрезвом состоянии....
В течение выходных, 16-17 марта патрульные Сумщины проработали 406 сообщений....
Управление патрульной полиции в Сумской области подвело итоги первого месяца работы прибора TruCAM на дороге национального значения....
Патрульные задержали женщину, которая может быть причастна к мошенничеству....