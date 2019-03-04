Жители Сумщины получили 15,3 млн грн задолженности по зарплате

В юстиции отмечают, что обычно предприятия-должники не имеют средств для выплат задолженности по зарплатам, и поэтому не могут добровольно исполнить судебные решения о взыскании заработной платы.
В таких случаях государственные исполнители прибегают к предусмотренных законом описи, аресту и реализации имущества должников через систему электронных торгов «сетами». Кстати, именно такие торги являются залогом прозрачного процесса, в котором можно участвовать с любого места и в любое время.
На данный момент таким образом больше средств было взыскано с ПАО «Сумское НПО», где с начала года от реализации описанного имущества поступило почти 14,5 млн гривен, чем обеспечены права 462 работников предприятия.
Кроме того, за счет своевременно совершенных исполнительных действий, государственные исполнители взыскали более 700 тыс. гривен в пользу 64 работников ГП «Поповский экспериментальный завод».
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