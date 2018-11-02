Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38232

Три громады Сумщины примут участие в проекте «Е-решение для громад»

Как рассказала во время заседания в формате круглого стола «Приоритеты цифрового развития Сумщины» эксперт Центра развития инноваций Наталья Пашинская, заинтересованность в проекте обнаружили более 200 громад со всех регионов Украины.

Экспертами было избрано 50 громад, среди которых из Сумской области - Тростянецкая и Березовская ОТГ и город Глухов.

«Именно эти громады имеют ресурсы, желание и определенный опыт, чтобы внедрять ИТ-инструменты в своем управлении», - отметила эксперт.

В рамках проекта «Е-решения для громад» предлагаются такие ИТ-продукты, как, например, реестры громад, коммунального имущества и учета адресов, программное обеспечение GIZ, которое является наиболее мощным в мире порталом для управления, объединяющего все эти реестры, бюджетный модуль и учебный цифровой портал, в рамках которого каждый может пройти онлайн-обучение.

«Благодаря внедрению ресурсов, которые мы предлагаем, повысятся качество управления активами громады, уровень доверия инвесторов к громаде и квалификация управленческих кадров», - добавила Наталья Пашинская, призвав представителей громад Сумщины к более активному участию в ведущих европейских проектах по производству ИТ-технологий.

Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время заседания отметил: «Если громады уже сегодня не будут заниматься внедрением цифровых технологий, «электронной демократии», то их дальнейшее развитие невозможно».

Общество ОТГ Цифровизация

По тематике

Вчера 13:05

Областное руководство считает, что Сумщина - в авангарде процессов цифровизации Украины

Об этом во время заседания в формате круглого стола «Приоритеты цифрового развития Сумщины» отметил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий....

22.02.2019 17:51

Кто лидирует на Сумщине по децентрализации

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко назвал районы-лидеры по децентрализации в области....

12.02.2019 17:27

Сумщина в ТОП-7 по рейтингу Минрегиона

В общем рейтинге областей по формированию способных громад, который подан в Мониторинге процесса децентрализации власти и реформирования местного самоуправления по...

На Сумщине обсудили развитие Центра содействия ОТГ
07.11.2018 13:45

На Сумщине обсудили развитие Центра содействия ОТГ

6 ноября под председательством замглавы облгосадминистрации Ивана Боршоша состоялось совещание по вопросам выполнения поручения главы Сумской ОГА «О межведомственном обеспечении...

В Сумах обсуждали цифровизацию
02.11.2018 15:59

В Сумах обсуждали цифровизацию

Представители власти, общественности и бизнеса во время расширенного заседания рабочей группы по цифровизации, созданной при облгосадминистрации обсудили об особенностях внедрения...

Новости

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы
26.03.2019 12:03
Как оказалось: в сумских школах и детсадах проводят кварцевание
Сегодня 13:29
В Сумах пьяный автомастер сел за руль машины клиента (видео)
Сегодня 13:27
СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути пильними
Сегодня 13:06
Нужно ли проводить аудит «Электроавтотранса» будет решать сумской исполком
Сегодня 12:50
В Сумском областном перинатальном центре продлили карантин
Сегодня 12:30
На Сумщине посчитали посевные площади - 2019
Сегодня 12:12
Работникам шосткинской «Звезды» выплатят часть задолженности по зарплате
Сегодня 12:05
В Косовщине на пожаре погибла женщина (видео)
Сегодня 11:49
Россиянин пытался вывезти с Украины Псалтырь ХIХ века
Сегодня 11:30
В Сумах городские власти не хотят признавать котов часть экосистемы города
Сегодня 11:22
Сумчане поедут в Канзас на глобальный финал креативной олимпиады
Сегодня 11:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.