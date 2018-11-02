Три громады Сумщины примут участие в проекте «Е-решение для громад» Как рассказала во время заседания в формате круглого стола «Приоритеты цифрового развития Сумщины» эксперт Центра развития инноваций Наталья Пашинская, заинтересованность в проекте обнаружили более 200 громад со всех регионов Украины.

Экспертами было избрано 50 громад, среди которых из Сумской области - Тростянецкая и Березовская ОТГ и город Глухов.

«Именно эти громады имеют ресурсы, желание и определенный опыт, чтобы внедрять ИТ-инструменты в своем управлении», - отметила эксперт.

В рамках проекта «Е-решения для громад» предлагаются такие ИТ-продукты, как, например, реестры громад, коммунального имущества и учета адресов, программное обеспечение GIZ, которое является наиболее мощным в мире порталом для управления, объединяющего все эти реестры, бюджетный модуль и учебный цифровой портал, в рамках которого каждый может пройти онлайн-обучение.

«Благодаря внедрению ресурсов, которые мы предлагаем, повысятся качество управления активами громады, уровень доверия инвесторов к громаде и квалификация управленческих кадров», - добавила Наталья Пашинская, призвав представителей громад Сумщины к более активному участию в ведущих европейских проектах по производству ИТ-технологий.

Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время заседания отметил: «Если громады уже сегодня не будут заниматься внедрением цифровых технологий, «электронной демократии», то их дальнейшее развитие невозможно».