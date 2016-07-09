На Сумщине малым предпринимателям будут раздавать бюджетные деньги

По данным областного департамента экономического развития и торговли, конкурсный отбор проводится в рамках реализации мероприятий Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2017-2020 годы.
Право на получение компенсации за счет средств областного бюджета имеют субъекты малого предпринимательства, получивших компенсации за счет местного бюджета (районного бюджета или бюджета объединенной территориальной громады) в соответствии с местными программами развития предпринимательства.
Для участия в конкурсе субъекту малого предпринимательства необходимо в срок с 1 апреля по 3 мая 2019 года подать в коммунальное учреждение «Сумской областной фонд поддержки предпринимательства» Сумского областного совета (40030, г. Сумы, ул. Кооперативная, 3, телефон (0542) 65-91-17, e-mail: fondsumy@gmail.com) документы, предусмотренные Правилами предоставления частичной компенсации уплаченных процентов по кредитам, полученным субъектами малого предпринимательства в государственных банковских учреждениях Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2017 -2020 годы.
Заседание областной конкурсной комиссии по оценке и проведению конкурсного отбора проектов субъектов малого предпринимательства для получения за счет средств областного бюджета частичной компенсации уплаченных процентов по кредитам, полученным в государственных банковских учреждениях состоится в 13.00 часов 23 мая 2019 года по адресу: г. Сумы, пл. Независимости, 2 в помещении Сумской областной государственной администрации, кабинет № 115, 6 этаж.
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