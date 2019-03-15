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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39192

Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

Погода последних дней марта на Сумщине будет формироваться под влиянием антициклона.

Ожидается преимущественно сухая погода с холодными утрами и по весеннему теплыми днями, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

29 марта - без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью 0 ..- 5 ºС, днем +4 .. + 9ºС.

30 марта - без существенных осадков, ветер западный 7-12 м/с, температура ночью 0 .. + 5 ºС, днем +8 .. + 13 ºС.

31 марта - без осадков, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью +1 .. + 6 ºС, днем +12 .. + 17 ºС.

Общество Прогноз погоды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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