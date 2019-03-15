Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

Ожидается преимущественно сухая погода с холодными утрами и по весеннему теплыми днями, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
29 марта - без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью 0 ..- 5 ºС, днем +4 .. + 9ºС.
30 марта - без существенных осадков, ветер западный 7-12 м/с, температура ночью 0 .. + 5 ºС, днем +8 .. + 13 ºС.
31 марта - без осадков, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью +1 .. + 6 ºС, днем +12 .. + 17 ºС.
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
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