"Сумы" стартовали с разгрома Сегодня, 28 марта, в Луцке прошел формально домашний поединок ПФК «Сумы» против местной «Волыни».

Игра 20-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге прошла с преимуществом лучан, которые забили два гола в первом тайме и пять во втором.

В итоге 0:7.