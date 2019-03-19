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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:22329

"Сумы" стартовали с разгрома

Сегодня, 28 марта, в Луцке прошел формально домашний поединок ПФК «Сумы» против местной «Волыни».

Игра 20-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге прошла с преимуществом лучан, которые забили два гола в первом тайме и пять во втором. 

В итоге 0:7.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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